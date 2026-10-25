أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بريطانيا تراهن على الذكاء الاصطناعي.. 100 مليون جنيه إسترليني لمواجهة التهديدات البيولوجية
علوم وتكنولوجيا
2026-10-25 | 13:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بريطانيا تراهن على الذكاء الاصطناعي.. 100 مليون جنيه إسترليني لمواجهة التهديدات البيولوجية
أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص 100 مليون جنيه إسترليني لإنشاء مختبر وطني للأمن البيولوجي والذكاء الاصطناعي (AIBL)، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التهديدات البيولوجية الناشئة. ويأتي المشروع ضمن حزمة استثمارات أُعلن عنها في إطار الموازنة الحكومية، بالتعاون مع شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، على أن تتضح لاحقًا التفاصيل المتعلقة بمهام المختبر وصلاحياته.
وقال وزير الذكاء الاصطناعي كانيشكا نارايان إنّ المؤسسة الجديدة ستجمع خبرات علمية متقدمة على مستوى العالم، بهدف حماية المواطنين والمصالح الوطنية مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد أنّ الاستثمار في البحث العلمي البريطاني والرقائق المتطورة والشركات المحلية سيعزز الأمن القومي، ويدعم القطاع الصناعي، ويسهم في توفير وظائف متخصصة، بالتوازي مع الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وتتضمن الخطة أيضًا تخصيص 120 مليون جنيه إسترليني إضافية لمعهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني (AISI)، الذي تأسس عام 2023 لتقييم المخاطر المرتبطة بأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورًا وقدرة. كما تشمل استثمار 60 مليون جنيه إسترليني في مشروع "الدرع السيبراني الوطني"، الذي سيستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاعات الإلكترونية، إلى جانب 70 مليون جنيه إسترليني لإنشاء مركز وطني لرصد الثغرات الأمنية في الوقت الفعلي، بهدف اكتشاف نقاط الضعف في البنية التحتية الحيوية والاقتصاد البريطاني.
وتأتي هذه الخطوات وسط تزايد المخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بسرعة. وكانت الحكومة البريطانية قد كشفت أخيرًا عن اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعطيل بعض المواقع الإلكترونية مؤقتًا، عقب اكتشاف ثغرات خطيرة في لغة البرمجة "PHP"، المستخدمة على نطاق واسع في تطوير المواقع الإلكترونية. ورغم عدم تسجيل أي استغلال ناجح للثغرة المعروفة باسم "php2shell" حتى الآن، حذّر خبراء من أنّ الذكاء الاصطناعي قد يسهّل اكتشاف أخطاء برمجية ظلت كامنة لسنوات، ما يعزز الحاجة إلى تطوير أنظمة حماية ومعايير أمنية أكثر صرامة.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
تراهن
الذكاء
الاصطناعي..
مليون
إسترليني
لمواجهة
التهديدات
البيولوجية
ناسا في سباق مع الزمن… هل يعود رواد الفضاء إلى القمر بحلول 2028؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-30
بريطانيا تستثمر 8 مليارات جنيه استرليني في برنامج الغواصات النووية
أخبار دولية
2026-07-30
بريطانيا تستثمر 8 مليارات جنيه استرليني في برنامج الغواصات النووية
0
أخبار لبنان
2026-09-25
سلام أطلق ووزير الخارجية الإماراتية مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي"
أخبار لبنان
2026-09-25
سلام أطلق ووزير الخارجية الإماراتية مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي"
0
أخبار دولية
2026-09-14
الأمم المتحدة تدعو إلى "تحرك طارئ" بمواجهة "المخاطر غير المسبوقة" للذكاء الاصطناعي
أخبار دولية
2026-09-14
الأمم المتحدة تدعو إلى "تحرك طارئ" بمواجهة "المخاطر غير المسبوقة" للذكاء الاصطناعي
0
علوم وتكنولوجيا
2026-08-09
كرة القدم في مواجهة عصر الذكاء الاصطناعي... لماذا يريد المستثمرون حصة من كأس العالم؟
علوم وتكنولوجيا
2026-08-09
كرة القدم في مواجهة عصر الذكاء الاصطناعي... لماذا يريد المستثمرون حصة من كأس العالم؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
13:12
ناسا في سباق مع الزمن… هل يعود رواد الفضاء إلى القمر بحلول 2028؟
علوم وتكنولوجيا
13:12
ناسا في سباق مع الزمن… هل يعود رواد الفضاء إلى القمر بحلول 2028؟
0
علوم وتكنولوجيا
2026-10-23
أكبر تهديد لأمن الإنترنت ظلّ كامنًا 22 عامًا… والذكاء الاصطناعي حوّله إلى أزمة خلال يومين
علوم وتكنولوجيا
2026-10-23
أكبر تهديد لأمن الإنترنت ظلّ كامنًا 22 عامًا… والذكاء الاصطناعي حوّله إلى أزمة خلال يومين
0
علوم وتكنولوجيا
2026-10-23
"الأسوأ على الإطلاق"… موجات الحرّ تودي بحياة أكثر من 50 ألف شخص في مدن أوروبا
علوم وتكنولوجيا
2026-10-23
"الأسوأ على الإطلاق"… موجات الحرّ تودي بحياة أكثر من 50 ألف شخص في مدن أوروبا
0
علوم وتكنولوجيا
2026-10-23
حرب إيران تُهدّد الخليج العربي بكارثة بيئية… تلوث نفطي يهدد الحياة البحرية ومياه الشرب
علوم وتكنولوجيا
2026-10-23
حرب إيران تُهدّد الخليج العربي بكارثة بيئية… تلوث نفطي يهدد الحياة البحرية ومياه الشرب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:22
التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب
أخبار دولية
14:22
التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب
0
رياضة
2026-02-01
أن بي أيه: هورنتس يطيح بسبيرز وعملاقه ويمبانياما ويحقق فوزه السادس تواليا
رياضة
2026-02-01
أن بي أيه: هورنتس يطيح بسبيرز وعملاقه ويمبانياما ويحقق فوزه السادس تواليا
0
أخبار لبنان
2026-05-19
الجيش الإسرائيليّ جدد إنذاره العاجل
أخبار لبنان
2026-05-19
الجيش الإسرائيليّ جدد إنذاره العاجل
0
أخبار لبنان
2026-09-21
الوزير هاني يصدر قرارا بإنشاء مركز زراعي في بلدة القصر – قضاء الهرمل
أخبار لبنان
2026-09-21
الوزير هاني يصدر قرارا بإنشاء مركز زراعي في بلدة القصر – قضاء الهرمل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:38
قباني من الكويت: مباحثات لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان
أخبار لبنان
14:38
قباني من الكويت: مباحثات لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان
0
أخبار لبنان
14:37
بعد لقاءات الوفد الإماراتي في بيروت... أين أصبحت الاستثمارات؟
أخبار لبنان
14:37
بعد لقاءات الوفد الإماراتي في بيروت... أين أصبحت الاستثمارات؟
0
أخبار دولية
14:25
الكرك تبكي ضحايا المجزرة!
أخبار دولية
14:25
الكرك تبكي ضحايا المجزرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
سباق بين الدبلوماسية والتصعيد تشهده ساحات المنطقة... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:23
سباق بين الدبلوماسية والتصعيد تشهده ساحات المنطقة... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
14:22
التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب
أخبار دولية
14:22
التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب
0
أخبار دولية
14:20
زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أمام اختبار مصيري في الانتخابات التشريعية
أخبار دولية
14:20
زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أمام اختبار مصيري في الانتخابات التشريعية
0
أخبار دولية
14:16
قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع
أخبار دولية
14:16
قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:14
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
14:14
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2026
0
أخبار لبنان
09:23
"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية
أخبار لبنان
09:23
"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:52
الشرق الأوسط: حزب الله أبلغ بري مجدداً عدم التدخّل إسناداً لإيران في حال اندلاع الحرب… وطهران لن تطلب تدخّله
صحف اليوم
00:52
الشرق الأوسط: حزب الله أبلغ بري مجدداً عدم التدخّل إسناداً لإيران في حال اندلاع الحرب… وطهران لن تطلب تدخّله
2
أخبار لبنان
11:02
قائد الجيش في بريطانيا: دعم الجيش وخيارات ما بعد اليونيفيل على طاولة البحث
أخبار لبنان
11:02
قائد الجيش في بريطانيا: دعم الجيش وخيارات ما بعد اليونيفيل على طاولة البحث
3
حال الطقس
04:29
حرارة فوق معدلاتها اليوم وغدًا… وأمطار رعدية متوقعة الثلاثاء خصوصًا في الشمال
حال الطقس
04:29
حرارة فوق معدلاتها اليوم وغدًا… وأمطار رعدية متوقعة الثلاثاء خصوصًا في الشمال
4
أخبار دولية
15:51
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتانياهو قبل أيام من الانتخابات
أخبار دولية
15:51
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتانياهو قبل أيام من الانتخابات
5
أخبار لبنان
07:45
الرئيس عون يعزّي الملك عبدالله الثاني بضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة في الأردن ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن
أخبار لبنان
07:45
الرئيس عون يعزّي الملك عبدالله الثاني بضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة في الأردن ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن
6
أخبار دولية
01:16
مطار الرياض يعلن استئناف الرحلات الأحد
أخبار دولية
01:16
مطار الرياض يعلن استئناف الرحلات الأحد
7
آخر الأخبار
08:17
مريض بحاجة ماسة إلى ٤ وحدات دم من فئة O- في مستشفى الشرق الاوسط - بصاليم... للتبرع، التواصل على: 03973483
آخر الأخبار
08:17
مريض بحاجة ماسة إلى ٤ وحدات دم من فئة O- في مستشفى الشرق الاوسط - بصاليم... للتبرع، التواصل على: 03973483
8
أخبار لبنان
08:50
فياض: تيار تقسيمي صاعد يمارس التمييز بين اللبنانيين ويخوض حربًا أهلية غير معلنة… والسلطة صامتة والقضاء منحاز
أخبار لبنان
08:50
فياض: تيار تقسيمي صاعد يمارس التمييز بين اللبنانيين ويخوض حربًا أهلية غير معلنة… والسلطة صامتة والقضاء منحاز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More