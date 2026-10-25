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بريطانيا تراهن على الذكاء الاصطناعي.. 100 مليون جنيه إسترليني لمواجهة التهديدات البيولوجية

علوم وتكنولوجيا
2026-10-25 | 13:25
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بريطانيا تراهن على الذكاء الاصطناعي.. 100 مليون جنيه إسترليني لمواجهة التهديدات البيولوجية
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بريطانيا تراهن على الذكاء الاصطناعي.. 100 مليون جنيه إسترليني لمواجهة التهديدات البيولوجية

أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص 100 مليون جنيه إسترليني لإنشاء مختبر وطني للأمن البيولوجي والذكاء الاصطناعي (AIBL)، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التهديدات البيولوجية الناشئة. ويأتي المشروع ضمن حزمة استثمارات أُعلن عنها في إطار الموازنة الحكومية، بالتعاون مع شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، على أن تتضح لاحقًا التفاصيل المتعلقة بمهام المختبر وصلاحياته.



وقال وزير الذكاء الاصطناعي كانيشكا نارايان إنّ المؤسسة الجديدة ستجمع خبرات علمية متقدمة على مستوى العالم، بهدف حماية المواطنين والمصالح الوطنية مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد أنّ الاستثمار في البحث العلمي البريطاني والرقائق المتطورة والشركات المحلية سيعزز الأمن القومي، ويدعم القطاع الصناعي، ويسهم في توفير وظائف متخصصة، بالتوازي مع الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.



وتتضمن الخطة أيضًا تخصيص 120 مليون جنيه إسترليني إضافية لمعهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني (AISI)، الذي تأسس عام 2023 لتقييم المخاطر المرتبطة بأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورًا وقدرة. كما تشمل استثمار 60 مليون جنيه إسترليني في مشروع "الدرع السيبراني الوطني"، الذي سيستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاعات الإلكترونية، إلى جانب 70 مليون جنيه إسترليني لإنشاء مركز وطني لرصد الثغرات الأمنية في الوقت الفعلي، بهدف اكتشاف نقاط الضعف في البنية التحتية الحيوية والاقتصاد البريطاني.



وتأتي هذه الخطوات وسط تزايد المخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بسرعة. وكانت الحكومة البريطانية قد كشفت أخيرًا عن اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعطيل بعض المواقع الإلكترونية مؤقتًا، عقب اكتشاف ثغرات خطيرة في لغة البرمجة "PHP"، المستخدمة على نطاق واسع في تطوير المواقع الإلكترونية. ورغم عدم تسجيل أي استغلال ناجح للثغرة المعروفة باسم "php2shell" حتى الآن، حذّر خبراء من أنّ الذكاء الاصطناعي قد يسهّل اكتشاف أخطاء برمجية ظلت كامنة لسنوات، ما يعزز الحاجة إلى تطوير أنظمة حماية ومعايير أمنية أكثر صرامة.
 

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