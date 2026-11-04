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تلسكوب فضائي ضخم يستعد للسقوط على الأرض... ومحاولة إنقاذ أخيرة باءت بالفشل

علوم وتكنولوجيا
2026-11-04 | 06:32
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تلسكوب فضائي ضخم يستعد للسقوط على الأرض... ومحاولة إنقاذ أخيرة باءت بالفشل
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تلسكوب فضائي ضخم يستعد للسقوط على الأرض... ومحاولة إنقاذ أخيرة باءت بالفشل

يستعد تلسكوب فضائي تابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" للعودة إلى الغلاف الجوي للأرض اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني بعد نحو 22 عامًا من إطلاقه إلى الفضاء وفشل محاولة إنقاذه وإبقائه في مداره.

ومن المتوقع أن يدخل مرصد "نيل غيرلز سويفت" (Neil Gehrels Swift Observatory) الغلاف الجوي عند نحو الساعة 3:30 فجرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع هامش اختلاف يصل إلى 11 ساعة وفقًا لتقديرات قوة الفضاء الأميركية.

ويزن التلسكوب نحو 1.5 طن أي ما يعادل 3200 رطل وقد أُطلق في 20 تشرين الثاني عام 2004 بهدف رصد الانفجارات الكونية الهائلة المعروفة باسم انفجارات أشعة غاما ودراسة الظواهر الفلكية شديدة الطاقة.

وبحسب "ناسا" فإن معظم أجزاء التلسكوب ستحترق أثناء عبورها الغلاف الجوي نتيجة الاحتكاك وارتفاع درجات الحرارة إلا أن بعض المكونات الأكثر كثافة المصنوعة من التنغستن إضافة إلى أجزاء من المرايا قد تنجو من الاحتراق وتصل إلى سطح الأرض.

ورغم أن الحطام يُرجّح أن يسقط في المحيطات فإن مسار العودة المحتمل يشمل مناطق واسعة من العالم من بينها أجزاء من الولايات المتحدة والصين وأستراليا وأفريقيا. ومع ذلك قدّرت ناسا احتمال تعرض أي شخص للأذى بنحو واحد من كل 2100.

محاولة إنقاذ فاشلة

وكانت ناسا قد استعانت بشركة "Katalyst Space" لتنفيذ مهمة إنقاذ تهدف إلى رفع التلسكوب إلى مدار أعلى وإطالة عمره التشغيلي لسنوات إضافية.

لكن المهمة التي بلغت كلفتها نحو 30 مليون دولار لم تحقق هدفها بعدما واجهت المركبة الروبوتية "Link" مشكلات تقنية وفقدت القدرة على التحكم في اتجاهها أثناء وجودها في المدار. ورغم اقترابها من التلسكوب لمسافة تراوحت بين 12 و15 كيلومترًا لم تتمكن من الإمساك به وسقطت عائدة إلى الأرض في أيلول الماضي.

22 عامًا من الاكتشافات العلمية

وخلال مهمته التي تجاوزت عمرها التشغيلي الأساسي بأكثر من عشرة أضعاف نجح مرصد سويفت في رصد أكثر من 2000 انفجار لأشعة غاما وأكثر من 1400 مستعر أعظم إضافة إلى دراسة المذنبات والكويكبات والثقوب السوداء.

كما شكّل المرصد مصدرًا مهمًا للمعلومات بالنسبة إلى تلسكوبي "هابل" و"جيمس ويب" إذ كان يتمتع بقدرة استثنائية على توجيه أجهزته بسرعة نحو الانفجارات والظواهر الكونية فور حدوثها وإرسال تنبيهات إلى المراصد الأخرى لمتابعتها ودراستها بصورة أعمق.

ومع اقتراب نهاية مهمته تعمل الفرق العلمية على دراسة سبل تعويض الدور الذي كان يؤديه هذا المرصد في مراقبة الأحداث الكونية سريعة الحدوث.

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