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إفلاس شركة للذكاء الاصطناعي يثير المخاوف: معلومات شخصية مهدّدة بالبيع... كيف تحمون خصوصيتكم؟
علوم وتكنولوجيا
2026-11-04 | 08:36
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إفلاس شركة للذكاء الاصطناعي يثير المخاوف: معلومات شخصية مهدّدة بالبيع... كيف تحمون خصوصيتكم؟
تسبّب إعلان إفلاس شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Character.AI في تسليط الضوء على خطورة مصير بيانات المستهلكين وأسرارهم الحسّاسة، والتي أصبحت معروضة للبيع ضمن أصول الشركة المتداعية في المحاكم.
وعلى الرغم من بيع الشركة لبعض أصولها لصالح "ديزني" مقابل 20 مليون دولار، إلا أن الوثائق القانونية تؤكد إمكانية بيع قاعدة بيانات الملايين من مستخدميها، ومن بينهم أطفال ومراهقون، لمشترين آخرين، مما يهدد بكشف محادثات ذات طابع شخصي وطبي ونفسي.
ويُحذّر خبراء حماية الخصوصية من أن السقوط الوشيك لـ Character.AI قد يكون مجرد شرارة لأزمة أوسع تضرب قطاع الذكاء الاصطناعي ومؤشّر لتتابع إفلاس العديد من الشركات ذات تكاليف التشغيل العالية. وتتزايد المخاوف من امتداد المخاطر إلى غير المستخدمين أيضاً، جرّاء تداول المحادثات لمعلومات عن الأصدقاء وعائلات المستخدمين.
وفي الوقت الذي يطالب فيه مدّعون عامّون في 40 ولاية أميركية بتطبيق قوانين حماية سلامة الأطفال، يرى اختصاصيون أن الثغرات التشريعية وقوانين الإفلاس تمنح المشترين صلاحيات واسعة لاستغلال هذه البيانات. وللحد من هذه المخاطر، يوصي الخبراء بإدارة سريعة وحذف الحسابات والبيانات الشخصية من منصات الذكاء الاصطناعي غير المستعملة فوراً.
ولحماية السرّيّة والخصوصيّة من هذا الخطر، يكمن الحل البسيط في التفكير أولاً بالخدمات التي يتوقف المستخدم عن استعمالها وتحتفظ بمعلومات حساسة، ثم تخصيص بضع دقائق لمحاولة حذف هذه البيانات. ويمكن القيام بذلك عادةً عبر مراجعة إعدادات الخصوصية أو سياسة الخصوصية الخاصة بالخدمة لمعرفة خطوات الحذف التفصيلية. وفي حال لم يكن الخيار واضحاً، يجب التواصل مع خدمة العملاء لطلب إزالة البيانات، كما يمكن سؤال روبوت الذكاء الاصطناعي نفسه عن طريقة حذف البيانات مع التحقق من صحة إجابته.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
للذكاء
الاصطناعي
المخاوف:
معلومات
شخصية
مهدّدة
بالبيع...
تحمون
خصوصيتكم؟
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