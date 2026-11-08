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روبوت توصيل يسبب حادث سير... إصابة 9 ركّاب حافلة بسببه
علوم وتكنولوجيا
2026-11-08 | 15:06
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روبوت توصيل يسبب حادث سير... إصابة 9 ركّاب حافلة بسببه
شهدت العاصمة الإستونية تالين حادثاً مرورياً لافتاً، تسبب فيه روبوت توصيل ذكي تابع لشركة "ستارشيب تكنولوجيز"، بعدما اجتاز التقاطع أثناء إشارة المشاة الحمراء، ما أدى إلى اصطدامه بحافلة ركاب وإصابة نحو 9 من ركابها.
ووقع الحادث خلال فترة الذروة، حينما اندفع الروبوت فجأةً في مسار الحافلة القادمة، ما اضطر السائق للضغط على المكابح بشكل مفاجئ لتفادي الاصطدام المباشر. وأسفر هذا التوقف الحاد عن سقوط عدد من الركاب الواقفين داخل الحافلة ونقل بعضهم جراء إصابات متفرقة، وفق ما نقلته هيئة البث الإستونية.
وقد وثّقت مقاطع فيديو من داخل الحافلة لحظة ارتطام الحافلة بالروبوت وقذفه بعيداً عن الطريق.
من جانبه، أوضح بيبي أافيكسو، رئيس العمليات في شركة "ستارشيب تكنولوجيز"، أن الحادث يعود إلى تداخل في الإضاءة بمركز التقاطع، حيث تسببت لوحة إعلانية مضيئة خلف إشارات المرور، إلى جانب تقارب خط الرؤية بين إشارة السيارات وإشارة المشاة، في القراءة الخاطئة للنظام البصري الخاص بالروبوت.
وأوضح أن الحادث وقع ليلاً بسبب عدم استشعار الروبوت للحافلة وخلل طارئ في حساسيته للضوء، مؤكداً عمل الشركة على إصلاحه.
كما أثارت مغادرة الروبوت للموقع جدلاً، إذ اعتبرت هيئة النقل في تالين خروجه قبل وصول الشرطة مخالفةً، بينما أكدت الشركة أنه انتظر 10 دقائق قبل أن يوجهه فريق التحكم عن بُعد جانباً لتأمين الطريق. وتثير الحادثة مجدداً الأسئلة حول مدى جاهزية الروبوتات للتعامل مع تعقيدات المرور والإضاءة في المدن.
المصدر
علوم وتكنولوجيا
روبوت توصيل
ديليفري
حادث سير
استونيا
ذكاء اصطناعي
تطور.
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