من قلب الصحراء… نيزك يكشف أسرار المريخ قبل 4.1 مليارات سنة

كشف علماء عن أحد أقدم النيازك المريخية التي عُثر عليها على الأرض، بعدما أظهرت تحاليل عيّنة تُعرف باسم "تيغازا 001" أدلة جديدة عن تاريخ المريخ المبكر، من بينها مؤشرات إلى أنّ المياه أثّرت في قشرته الخارجية قبل ما لا يقل عن 4.1 مليارات سنة.

ويتميّز النيزك، الذي اكتُشف عام 2022 في منطقة ملحية في مالي بغرب أفريقيا، بتركيب كيميائي ومعدني فريد يميّزه عن العينات المريخية التي دُرست سابقاً.

وأظهرت الدراسة أنّ النيزك تشكّل من صهارة مصدرها وشاح المريخ، قبل أن تصبح جزءاً من قشرته الخارجية. كما كشفت بلورات الزركون الموجودة فيه أنّ عمره لا يقل عن 4.1 مليارات سنة، ما يعني أنّه يعود إلى المراحل الأولى من تشكّل الكوكب الأحمر، أي خلال أول 400 مليون سنة تقريباً من وجوده. واستعان الباحثون بتقنية حديثة تعتمد على الليزر لتحديد عمر العيّنة، ما اختصر عملية التحليل من شهر كامل إلى يوم واحد.

وأشارت النتائج إلى أنّ النيزك تفاعل مع المياه الموجودة في القشرة المريخية القديمة، وهو ما قد يساعد العلماء على فهم طبيعة الكوكب في مراحله الأولى، والأسباب التي أدّت إلى جفافه، خلافاً للأرض التي احتفظت بالمياه.

كما حدّد الباحثون 13 موقعاً محتملاً في المرتفعات الجنوبية للمريخ قد تكون العيّنة قد انطلقت منها، بعد أن أدّى اصطدام جرم فضائي بسطح الكوكب إلى قذفها نحو الفضاء، قبل أن تدخل الغلاف الجوي للأرض وتسقط عليها.

ويُعدّ هذا الاكتشاف فرصة علمية مهمة لدراسة التركيب الداخلي للمريخ وتاريخه الجيولوجي، خصوصاً أن النيزك يتيح للباحثين الاطلاع على طبيعة الكوكب بعد نحو 500 مليون سنة فقط من تشكّله. ويرى العلماء أن دراسة هذه العيّنة قد تفتح الباب أمام اكتشافات جديدة لا تقتصر على فهم المريخ فحسب، بل قد تسهم أيضاً في تفسير الظروف التي تسمح للكواكب بالحفاظ على المياه وإمكانية احتضانها للحياة.