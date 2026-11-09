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العلماء يحذّرون: عام 2026 يتجه ليكون الأكثر حرارة في التاريخ!

علوم وتكنولوجيا
2026-11-09 | 09:01
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العلماء يحذّرون: عام 2026 يتجه ليكون الأكثر حرارة في التاريخ!
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العلماء يحذّرون: عام 2026 يتجه ليكون الأكثر حرارة في التاريخ!

يتجه عام 2026 ليكون الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، مع تفاقم تأثيرات التغير المناخي وظاهرة "النينيو"، وفق تقديرات علماء تحدثوا إلى هيئة الإذاعة البريطانية BBC
 
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP31" في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة دول ومفاوضين من مختلف أنحاء العالم. وأعلنت مجموعة "بيركلي إيرث" البحثية الأميركية أنها واثقة بنسبة 95 بالمئة من أنّ درجات الحرارة هذا العام ستتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل عام 2024، فيما توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يكون 2026 من بين الأعوام الأربعة الأكثر حرارة على الإطلاق.
 
وتتزامن هذه التوقعات مع تداعيات مناخية متزايدة، شملت حرائق واسعة في أوروبا وانهياراً مفاجئاً لنهر جليدي في نيبال، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص. ويُعزى الارتفاع المستمر في درجات الحرارة بشكل أساسي إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نتيجة حرق الوقود الأحفوري، فيما تساهم ظاهرة "النينيو" في تفاقم الوضع عبر إطلاق كميات إضافية من الحرارة المخزّنة في المحيطات. 
 
ويحذّر العلماء من استمرار هذه الظاهرة خلال عام 2027، ما قد يدفع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى، في وقت تشير التقديرات إلى أنّ العالم يتجه نحو ارتفاع قدره 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، متجاوزاً بذلك هدف اتفاق باريس البالغ 1.5 درجة مئوية.
 
ويواجه مؤتمر "COP31" تحديات متزايدة، إذ لم تعد المفاوضات تقتصر على خفض الانبعاثات والحد من استخدام الوقود الأحفوري، بل باتت تشمل أيضاً كيفية تكيّف الدول مع الظواهر المناخية المتطرفة. وتسعى تركيا إلى دفع النقاش نحو وضع أهداف جديدة لتوسيع الاعتماد على الكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري، والحد من الهدر، في حين لا تزال الخلافات قائمة بين الدول بشأن دور الغاز الطبيعي في المرحلة الانتقالية نحو الطاقة النظيفة. 
 
وفي المقابل، أشار مسؤولون إلى إحراز تقدم في توسيع قدرات الطاقة المتجددة، مع توقعات بارتفاع نموها خلال السنوات الست المقبلة بنسبة 57 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة.
 
كما تتصدر مسألة التمويل المناخي جدول الأعمال، خصوصاً في ظل تعثّر الدول الغنية في الوفاء بالتزاماتها لمساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي. وكانت هذه الدول قد تعهدت بمضاعفة التمويل ثلاث مرات ليصل إلى 85 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2035، إلّا أنّ البيانات المتاحة لعام 2024 تظهر أن ما تحقق لا يتجاوز نحو ثلث هذا المبلغ. 
 
ومن المتوقع أيضاً أن يناقش المؤتمر السياسات العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد استهلاك مراكز البيانات للطاقة والمياه مع توسّع استخدام هذه التكنولوجيا.

علوم وتكنولوجيا

عام 2026

درجات الحرارة

التغير المناخي

ظاهرة النينيو

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مناخ

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