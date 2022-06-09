أخبار دولية
09 حزيران 2022 - 01:13
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بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا

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بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية &quot;مكوّن أساسي&quot; لمنطقتنا
Lebanon News
حض الرئيس الأميركي جو بايدن قادة دول الأميركيتين على إثبات مكاسب الديموقراطية خلال افتتاحه قمة جمعت غالبيتهم في لوس أنجليس التي تستضيف المناسبة.

وقال بايدن "عندما تتعرض الديموقراطية للهجوم في جميع أنحاء العالم، لنتحد مرة أخرى ونجدد قناعتنا بأن الديموقراطية ليست السمة المميزة فقط"، متابعا بل هي "المكوّن الأساسي لمستقبل الأميركيتين".
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وأضاف بايدن "في هذه القمة، لدينا فرصة سانحة للتعاون حول بعض الأفكار الجريئة والإجراءات الطموحة وإظهار قوة الديموقراطية الهائلة أمام شعوبنا".

واعترف بايدن بالتباينات في المنطقة التي أدت الى امتناع الرئيس المكسيكي عن الحضور بسبب رفض الولايات المتحدة دعوة قادة كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا باعتبار أنهم غير ديموقراطيين. وقال بايدن "منطقتنا كبيرة ومتنوعة. لا نتفق دائما على كل شيء"، مضيفا ان الدول الديموقراطية بامكانها تجاوز الخلافات "بالاحترام المتبادل والحوار".
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