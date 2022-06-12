بخاري يعد بإنتخابات رئاسية حرة وشفافة في نيجيريا

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تعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري الأحد بأن تكون الإنتخابات الرئاسية المقررة في العام 2023 حرة وآمنة وشفافة، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية لاستعادة أكبر بلد إفريقي من حيث التعداد السكاني نظامه الديمقراطي.وقال بخاري في خطاب بثته محطات التلفزة المحلية: "أعلم أن كثرًا يشعرون بالقلق إزاء تزايد التفلت الأمني من جراء الأنشطة الإرهابية في أنحاء من البلد"، مضيفًا: "تعمل الحكومة جاهدة من أجل أن تكون الإنتخابات العامة في العام 2023 آمنة".ووعد بعملية إنتخابية حرة ونزيهة وشفافة، كما وعد المواطنين النيجيريين بأن حقهم في اختيار حكومتهم سيكون مصانًا ومحميًا.