أخبار دولية
16 حزيران 2022 - 07:20
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حكومة الكونغو الديمقراطية تقرر مكافحة إضطهاد الناطقين بالرواندية

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حكومة الكونغو الديمقراطية تقرر مكافحة إضطهاد الناطقين بالرواندية
Lebanon News
قررت سلطات الكونغو الديمقراطية الخميس مكافحة "حملة الإضطهاد" التي تجري على أراضي البلاد التي تشهد تمردًا في الشرق يهيمن عليه أفراد من أتنية التوتسي بدعم من رواندا كما تقول كينشاسا، حسب التلفزيون الحكومي.
     
وخلال تظاهرة ضد تمرد حركة 23 مارس (إم 23) الأربعاء في مدينة غوما في مقاطعة شمال كيفو (شرق)، إستهدفت أعمال عنف ناطقين بالرواندية من الهوتو والتوتسي أو إعتبروا كذلك بسبب ملامحهم.
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وتعرض لفتنانت كولونيل ناطق بالرواندية في الجيش الكونغولي الثلاثاء في كيسانغاني المدينة الكبيرة في شمال شرق البلاد لمعاملة وحشية من قبل السكان والشرطة. 
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