فارك تعترف بمسؤوليتها عن خطف أكثر من 20 ألف شخص خلال ربع قرن

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إعترف "تيموشنكو"، القائد السابق لـ"القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، الثلاثاء بمسؤولية الحركة عن خطف أكثر من 20 ألف شخص خلال ربع القرن الأخير من النزاع المسلح بين المتمردين الماركسيين والقوات الحكومية.وفي قاعة محاضرات في العاصمة بوغوتا جلس رودريغو لوندونو، الشهير بتيموشنكو، أمام عدد من الرهائن السابقين وعائلاتهم، قائلًا إنه يتحمل مع ستة آخرين من كبار قادة فارك المسؤولية عن عمليات الخطف التي ارتكبتها الحركة.والقادة السبعة متهمون حاليًا أمام "المحكمة الخاصة من أجل السلام" التي انبثقت من إتفاق السلام الذي أنهى النزاع بين القوات الحكومية والمتمردين في 2016.