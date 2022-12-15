أخبار دولية 15 كانون الأول 2022 - 14:21 15/12/2022 14:21:00 جديد العاصمة السعودية.. منطقة ترفيهية تضم تجارب متنوعة لتسع دول من حول العالم

جديد العاصمة السعودية.. منطقة ترفيهية تضم تجارب متنوعة لتسع دول من حول العالم

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LBCI News Lebanon

جديد العاصمة السعودية، منطقة ترفيهية تضم تجارب متنوعة لتسع دول من حول العالم..



المنطقة تضم أكبر بحيرة صناعية بالعالم، ومنطقة من لاس فيغاس، وأكبر مسرح كروي في العالم.. الإعلان

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