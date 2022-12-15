أخبار دولية
15 كانون الأول 2022 - 14:21
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جديد العاصمة السعودية.. منطقة ترفيهية تضم تجارب متنوعة لتسع دول من حول العالم

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Lebanon News
جديد العاصمة السعودية، منطقة ترفيهية تضم تجارب متنوعة لتسع دول من حول العالم..

المنطقة تضم أكبر بحيرة صناعية بالعالم، ومنطقة من لاس فيغاس، وأكبر مسرح كروي في العالم..
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