قتلى في حادث تحطم حافلة على الحدود الكينية الأوغندية

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لقي 21 شخصا حتفهم في حادث تحطم حافلة كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي بعيد عبورها الحدود قادمة من أوغندا، على ما أعلنت الشرطة.وتعتزم الحكومة الأوغندية الإعلان عن تدابير جديدة سعيا لتحسين سلامة الطرق بعد ارتفاع عدد الحوادث في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا خلال فترة أعياد رأس السنة.وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الأوغندية روجرز تايتيكا لوكالة فرانس برس أن 21 شخصا قتلوا في الحادث الذي وقع مساء السبت، وغالبية القتلى كينيون وبينهم ثمانية أوغنديين.وكانت الحافلة قد غادرت مدينة مباليه الأوغندية متوجهة إلى نيروبي، وتحطمت في بلدة لواخاخا الكينية القريبة من بلدة حدودية أوغندية تحمل نفس الاسم.وأصيب 49 شخصا آخرين بجروح، حسبما قال تايتيكا مضيفا أن السائق فقد السيطرة على ما يبدو ما تسبب بانحراف الحافلة عن الطريق.ولفت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تجاوز سائق الحافلة السرعة.