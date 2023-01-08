أخبار دولية
08 كانون الثاني 2023 - 08:10
Back

قتلى في حادث تحطم حافلة على الحدود الكينية الأوغندية

قتلى في حادث تحطم حافلة على الحدود الكينية الأوغندية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحدود الكينية الأوغندية, تحطم حافلة , قتلى , اوغندا,حادث,قتلى في حادث تحطم حافلة على الحدود الكينية الأوغندية
episodes
قتلى في حادث تحطم حافلة على الحدود الكينية الأوغندية
Lebanon News
لقي 21 شخصا حتفهم في حادث تحطم حافلة كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي بعيد عبورها الحدود قادمة من أوغندا، على ما أعلنت الشرطة.
 
وتعتزم الحكومة الأوغندية الإعلان عن تدابير جديدة سعيا لتحسين سلامة الطرق بعد ارتفاع عدد الحوادث في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا خلال فترة أعياد رأس السنة.
الإعلان
 
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الأوغندية روجرز تايتيكا لوكالة فرانس برس أن 21 شخصا قتلوا في الحادث الذي وقع مساء السبت، وغالبية القتلى كينيون وبينهم ثمانية أوغنديين.
 
وكانت الحافلة قد غادرت مدينة مباليه الأوغندية متوجهة إلى نيروبي، وتحطمت في بلدة لواخاخا الكينية القريبة من بلدة حدودية أوغندية تحمل نفس الاسم.
 
وأصيب 49 شخصا آخرين بجروح، حسبما قال تايتيكا مضيفا أن السائق فقد السيطرة على ما يبدو ما تسبب بانحراف الحافلة عن الطريق.
 
ولفت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تجاوز سائق الحافلة السرعة.
الإعلان
إقرأ أيضاً