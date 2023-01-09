مسلحون يخطفون أكثر من 30 شخصا من محطة قطار في جنوب نيجيريا

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خطف مسلحون أكثر من 30 شخصا في هجوم على محطة قطار في جنوب نيجيريا، وفق ما أفادت الشرطة والسلطات المحلية الاثنين.وتنتشر عمليات الخطف في نيجيريا، لا سيما في الولايات الشمالية الغربية والوسطى في أكبر دولة إفريقيا من حيث عدد السكان.وفي آذار 2022، فجر مسلحون جزءًا من خط السكة الحديد بين العاصمة أبوجا وكادونا في الشمال، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وخطف العشرات من الركاب الذين أُطلق سراحهم خلال الأشهر التالية لقاء فدية.وذكرت الشرطة والسلطات المحلية أن الهجوم على محطة القطار بولاية إيدو وقع ليل السبت وأن المهاجمين فتحوا النار قبل ان يخطفوا ركابًا كانوا ينتظرون قطارا متوجها الى واري في الجنوب.وقال المسؤول الإعلامي بولاية إيدو كريس نيهيخار لوكالة فرانس برس إن 32 شخصا اختطفوا لكن أحدهم تمكن من الفرار.وأضاف أن الشرطة والصيادين المحليين انطلقوا في أعقاب الخاطفين.وقال "قمنا بتطويق المنطقة. نحن نعرف الغابات أفضل منهم".وفي نهاية شباط، سينتخب النيجيريون خلفًا للرئيس محمد بخاري بعد أن حكم لولايتين ويعد سجله كارثيًا مع تعرض بلاده لأزمة اقتصادية خطيرة ولانعدام الأمن بشكل عام.