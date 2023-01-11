أخبار دولية 11 كانون الثاني 2023 - 15:15 11/01/2023 15:15:00 الإستعدادات على آخرها في مسابقة ملكة جمال الكون... إليكم تفاصيل أكثر عن أهمية الحدث

الإستعدادات على آخرها في مسابقة ملكة جمال الكون... إليكم تفاصيل أكثر عن أهمية الحدث

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LBCI News Lebanon





اليوم يقام عرض الزي التقليدي للمتباريات.





الإستعدادات على آخرها في مسابقة ملكة جمال الكون والتي تشارك فيها ملكة جمال لبنان ياسيمنا زيتون في الولايات المتحدة الأميركية.اليوم يقام عرض الزي التقليدي للمتباريات. الإعلان

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