أخبار دولية
11 كانون الثاني 2023 - 15:15
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الإستعدادات على آخرها في مسابقة ملكة جمال الكون... إليكم تفاصيل أكثر عن أهمية الحدث

الإستعدادات على آخرها في مسابقة ملكة جمال الكون... إليكم تفاصيل أكثر عن أهمية الحدث Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة الأميركية, ملكة جمال لبنان,ملكة جمال الكون,الإستعدادات على آخرها في مسابقة ملكة جمال الكون... إليكم تفاصيل أكثر عن أهمية الحدث
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Lebanon News
الإستعدادات على آخرها في مسابقة ملكة جمال الكون والتي تشارك فيها ملكة جمال لبنان ياسيمنا زيتون في الولايات المتحدة الأميركية.
 
اليوم يقام عرض الزي التقليدي للمتباريات.


 
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