أخبار دولية
11 كانون الثاني 2023 - 15:15
11/01/2023 15:15:00
الإستعدادات على آخرها في مسابقة ملكة جمال الكون... إليكم تفاصيل أكثر عن أهمية الحدث
الإستعدادات على آخرها في مسابقة ملكة جمال الكون... إليكم تفاصيل أكثر عن أهمية الحدث
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LBCI News Lebanon
الإستعدادات على آخرها في مسابقة ملكة جمال الكون والتي تشارك فيها ملكة جمال لبنان ياسيمنا زيتون في الولايات المتحدة الأميركية.
اليوم يقام عرض الزي التقليدي للمتباريات.
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