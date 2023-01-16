سيارة تصطدم ببوابة براندنبورغ في برلين ومقتل سائقها

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اصطدمت سيارة ببوابة براندنبورغ الشهيرة مساء الأحد ما أسفر عن مقتل سائقها جراء الحادث على ما أعلنت شرطة برلين.وصلت السيارة من جادة أونتر دين ليندن واصطدمت بنصب برلين الشهير حوالى الساعة 23,30 (22,30 ت غ) حسب الشرطة التي قالت إن "التحقيق جار حول هوية السائق وملابسات الحادث".ونشرت صحيفة بيلد صورة لسيارة سوداء لحقت بها أضرار بالغة، مشيرة إلى أن المنطقة المحيطة بالبوابة مطوّقة.وتقع بوابة براندنبورغ في قلب العاصمة الألمانية على الحدود التي كانت تقسم برلين الشرقية والغربية، وقد استحالت رمزا للوحدة الألمانية.