أخبار دولية
16 كانون الثاني 2023 - 01:26
Back

سيارة تصطدم ببوابة براندنبورغ في برلين ومقتل سائقها

سيارة تصطدم ببوابة براندنبورغ في برلين ومقتل سائقها Lebanon, news ,lbci ,أخبار قتيل, برلين, بوابة براندنبورغ,اصطدام سيارة,سيارة تصطدم ببوابة براندنبورغ في برلين ومقتل سائقها
episodes
سيارة تصطدم ببوابة براندنبورغ في برلين ومقتل سائقها
Lebanon News
اصطدمت سيارة ببوابة براندنبورغ الشهيرة مساء الأحد ما أسفر عن مقتل سائقها جراء الحادث على ما أعلنت شرطة برلين. 
 
وصلت السيارة من جادة أونتر دين ليندن واصطدمت بنصب برلين الشهير حوالى الساعة 23,30 (22,30 ت غ) حسب الشرطة التي قالت إن "التحقيق جار حول هوية السائق وملابسات الحادث".
      
الإعلان
ونشرت صحيفة بيلد صورة لسيارة سوداء لحقت بها أضرار بالغة، مشيرة إلى أن المنطقة المحيطة بالبوابة مطوّقة. 
      
وتقع بوابة براندنبورغ في قلب العاصمة الألمانية على الحدود التي كانت تقسم برلين الشرقية والغربية، وقد استحالت رمزا للوحدة الألمانية.
 
     
 
الإعلان
إقرأ أيضاً