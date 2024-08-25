هيئة المطارات الإسرائيلية تتوقع إستئناف العمليات في مطار بن غوريون

رأت هيئة المطارات الإسرائيلية أنه من المتوقع استئناف العمليات في مطار بن غوريون عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، بعد تعليق العمليات جراء هجوم نفذته جماعة حزب الله اللبنانية على إسرائيل.



وقالت الهيئة إن "الطائرات التي تم تحويلها إلى مطارات بديلة منها مطار رامون ستقلع وتعود إلى مطار بن غوريون".