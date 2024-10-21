سيول تستدعي سفير موسكو للاحتجاج على نشر قوات كورية شمالية في روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الإثنين أنها استدعت سفير موسكو في سيول للاحتجاج على نشر كوريا الشمالية جنودا في روسيا لدعم الأخيرة في حرب أوكرانيا.



وأفادت الوزارة في بيان بأن نائب وزير الخارجية كيم هونغ-كيون أعرب عن قلق بلاده "العميق جراء إرسال كوريا الشمالية حديثا قوات الى روسيا، وطلب بحزم سحب القوات الكورية الشمالية بشكل عاجل ووقف التعاون" في هذا المجال بين موسكو وبيونغ يانغ.