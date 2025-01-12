مصدر طبيّ لـ أ.ف.ب: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجليس

قُتل 16 شخصًا على الأقل، في الحرائق، التي تشهدها لوس أنجليس منذ الثلاثاء، حسبما أعلن الطبيب الشرعيّ، في المقاطعة.



ونشر الطبيب الشرعيّ في مقاطعة لوس أنجليس، لائحة بالقتلى من دون ذكر تفاصيل عن هُوياتهم.



وجاء في الوثيقة أنه عثِر على خمسة من القتلى في منطقة حرائق باليساديس، و11 في منطقة حرائق إيتون.