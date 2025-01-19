البابا فرنسيس يدعو إلى "الاحترام الفوري" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

دعا البابا فرنسيس إلى "الاحترام الفوري" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وحض على تكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع المدمر وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين فيه.



وأعرب البابا عن أمله في أن "يحترم الطرفان فورا" وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه شكر "الوسطاء" في المفاوضات غير المباشرة التي أفضت إلى الاتفاق.



وقال "شكرا لجميع الاطراف المعنيين بهذه النتيجة المهمة. أمل ان يتم فورا احترام (الاتفاق) وان يتمكن جميع الرهائن من العودة الى عائلاتهم".



واضاف "اصلي كثيرا من اجلهم ومن اجل عائلاتهم. آمل ان تصل المساعدة الانسانية في شكل اسرع الى سكان غزة الذين لديهم كثير من الحاجات الملحة".



وقال البابا فرنسيس ايضا ان "الاسرائيليين والفلسطينيين يحتاجون الى اشارات امل واضحة. أمل ان تتوصل السلطات السياسية في البلدين، بمساعدة المجتمع الدولي، الى حل عادل يقوم على دولتين. فليقل كل منا نعم للحوار، نعمل للمصالحة، نعم للسلام".