فون دير لايين: لإعادة تسليح أوروبا "بشكل عاجل"

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ختام قمة في لندن حول الأمن في أوروبا والحرب في أوكرانيا، ضرورة إعادة تسليح القارة "بشكل عاجل".



وأعلنت فون دير لايين أنها ستقدم "خطة شاملة حول طريقة إعادة تسليح أوروبا" في قمة الدفاع الخاصة بالاتحاد الأوروبي الخميس، مشيرة إلى الحاجة لزيادة الإنفاق الدفاعي "على فترة زمنية طويلة".



وأجرى قادة 18 دولة حليفة لكييف في لندن الأحد بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مباحثات "جيدة وصريحة" وناقشوا الحاجة إلى "ضمانات أمنية شاملة" لبلاده في المستقبل، من "البقاء الاقتصادي إلى المرونة العسكرية" وفقا لفون دير لايين.



وقالت إنه في موازاة ذلك "من المهم الآن أن نزيد إنفاقنا" الدفاعي في أوروبا وأن "نستعد للأسوأ".



وردا على سؤال عن الرسالة التي تريد بعثها إلى الولايات المتحدة، قالت فون دير لايين: "من مصلحتنا المشتركة منع الحروب مستقبلا". وأضافت: "نحن مستعدون معا ومعكم للدفاع عن الديموقراطية وعن مبدأ دولة قانون ولا يجوز غزو بلد مجاور أو تغيير الحدود بالقوة".

