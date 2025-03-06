محكمة العدل الدولية: السودان يرفع دعوى على الإمارات

أعلنت محكمة العدل الدولية أن السودان رفع دعوى على الإمارات، متهما إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.



وقال مسؤول إماراتي في بيان لرويترز إن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور.



وتقول الإمارات إن القضية تفتقر إلى "أي أساس قانوني أو واقعي".



وقالت محكمة العدل الدولية في بيان: "وفقا للسودان، كل هذه الأفعال "ارتُكبت" وأعان عليها دعم مباشر قدمته الإمارات إلى قوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".



وقال المسؤول الإماراتي: "الإمارات على علم بالطلب المقدم من ممثل القوات المسلحة السودانية في الآونة الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، وهو ليس إلا حيلة دعائية خبيثة تستهدف تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي ما زالت تدمر السودان وشعبه".