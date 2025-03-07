بكين تدعو إلى مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال وانغ يي في خلال مؤتمر صحفي في بكين على هامش الدورة البرلمانية السنوية: "لا يوجد منتصر في الصراع، ولا يوجد خاسر في المفاوضات. طاولة المفاوضات هي في الوقت نفسه نهاية الصراع ونقطة البداية للسلام".



كما أكد وانغ يي أن "العلاقات الصينية الروسية الناضجة والمرنة والمستقرة لن تتغير بسبب أحداث موقتة، ولن تتعطل بسبب طرف ثالث. إنها ثابتة في عالم مضطرب".



وندد وزير الخارجية الصيني أيضا بالرسوم الجمركية الأميركية "غير المبررة"، بعد فرض الرئيس دونالد ترامب ضرائب إضافية على المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة.



وقال وانغ يي: "لقد قدّمت الصين، مدفوعة بروح إنسانية، مساعدات للولايات المتحدة في مناسبات عدة. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن ترد على ذلك بنكران الجميل، وبالتأكيد ليس بفرض ضرائب غير مبررة".