بعد هجوم روسي... زيلينسكي يدعو مجددا إلى هدنة في الجو والبحر

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته إلى هدنة في الجو والبحر في أوكرانيا، بعد ليلة من القصف الروسي المكثف لمنشآت طاقة.



وكتب زيلينسكي على إكس: "الخطوات الأولى لإرساء سلام حقيقي يجب أن تكون إجبار المصدر الوحيد لهذه الحرب، أي روسيا، على إنهاء هذه الهجمات"، داعيا إلى "وقف" استخدام "الصواريخ والمسيرات البعيدة المدى".