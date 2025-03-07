فرنسا تبدأ تسليم قواعد عسكرية للسنغال

أعلنت السفارة الفرنسية أن باريس سلمت منشأتين عسكريتين اليوم الجمعة إلى السنغال في أول خطوة رسمية لإنهاء الوجود العسكري الفرنسي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مع تحول المنطقة بعيدًا عن المستعمر السابق.



وشكلت فرنسا لجنة مشتركة مع السنغال الشهر الماضي لتنظيم إعادة القواعد العسكرية وانسحاب 350 جنديًا بحلول نهاية عام 2025.



وطردت الدول المجاورة للسنغال، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بالفعل القوات الفرنسية ولجأت إلى روسيا للمساعدة في محاربة تمرد الإسلاميين على أراضيها.



وبدأت فرنسا أيضًا انسحابها العسكري من تشاد في كانون الأول بعد أن أنهت الحكومة هناك، وهي حليف مهم للغرب في الحرب ضد المتشددين الإسلاميين في المنطقة، فجأة اتفاق تعاون دفاعي مع فرنسا.



وقالت السفارة الفرنسية في السنغال في بيان على موقعها على الإنترنت: "طبقًا لقرار اللجنة المشتركة، سلم الجانب الفرنسي المنشآت ومقر الإقامة في حيي ماريشال وسانت إكزوبيري (في العاصمة دكار) إلى الجانب السنغالي".



وأضافت أن عمليات التسليم الأخرى ستتم وفقًا لجدول زمني متفق عليه من الجانبين.



وأشار الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي خلال كلمته بمناسبة رأس السنة الجديدة إلى أن كل الوجود العسكري الأجنبي في السنغال سينتهي.



وكان فاي قد قال أيضًا في مقابلة أجريت معه قبل شهر إن القواعد العسكرية الفرنسية تتعارض مع السيادة السنغالية ويجب إغلاقها.