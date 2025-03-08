المرصد السوري: 162 مدنيا علويا قتلوا بيد قوات الأمن الجمعة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الأمن "أعدمت" الجمعة 162 مدنيا علويا في معقل هذه الطائفة المنتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال عملية تمشيط واسعة النطاق في غرب البلاد.



وأشار المرصد إلى وقوع "خمس مجازر منفصلة أودت بحياة 162 مدنيا في المنطقة الساحلية السورية، الجمعة، بينهم نساء وأطفال"، وأوضح أن "الغالبية العظمى من الضحايا تم إعدامهم بإجراءات موجزة على يد عناصر تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية". وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ اندلاع أعمال العنف الخميس إلى أكثر من 250 شخصا.

