خامنئي: طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة"

أكّد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أنّ طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة".



وأتى تصريحه، بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنه أرسل رسالة إلى أعلى سلطة في البلاد للتفاوض على اتفاق نووي.