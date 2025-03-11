إزالة جدارية لـ"حياة السود مهمة" في واشنطن بضغط من الجمهوريين

باشر عمّال في واشنطن الإثنين، تحت ضغط من الجمهوريين، بإزالة جدارية إسفلتية ضخمة لحركة "حياة السود مهمّة" المناهضة للعنصرية.



و"حياة السود مهمّة" هي حركة احتجاج اندلعت في 2020 عقب مقتل الأميركي الأسود الأعزل جورج فلويد على يد شرطي أبيض، وقد كتبت كلماتها بأحرف صفراء ضخمة على الأسفلت في شارع لا يبعد كثيرا عن البيت الأبيض.



ووضع الجمهوريون هذه الجدارية الإسفلتية نصب أعينهم منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، علماً ان الحركة الاحتجاجية اندلعت شرارتها في عهده.

