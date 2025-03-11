محادثات للشرع مع وفد من السويداء: اتفاق على تشكيل جهاز أمني يتبع للحكومة

استكمالاً للتنسيق الذي بدأ بين فصيل حركة رجال الكرامة في السويداء، وغيرها من الفصائل في المحافظة، مع وزارتي الدفاعة والداخلية للحكومة السورية المركزية في دمشق، عقدت مباحثات جمعت وجهاء من السويداء وممثلين عن مكوناتها وأطيافها مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وقد تم الاتفاق على تشكيل جهاز أمني في السويداء، يتبع للحكومة السورية في دمشق، على أن تكون عناصره من أبناء محافظة السويداء.



وينص الاتفاق على أن يكون عناصر الشرطة المحلية من أبناء محافظة السويداء، فيما تعيّن الحكومة السورية محافظا وقائدا للشرطة لا يشترط أن يكونا من السويداء.



وبحسب معلومات الـLBCI، عن مشاركين في المباحثات التي عقدت مع الشرع، فإن الوفد أكد وقوف أكثرية أهالي السويداء ضد التقسيم وإدانتهم تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتأكيدهم على أن ما من جهة واحدة مخوَّلة بالحديث باسم المحافظة كلها.



وضم الوفد مجموعة من الناشطين والناشطات، والحقوقيين والسياسيين وممثلين عن العشائر، إضافة إلى شخصيات شاركت في مؤتمر الحوار الوطني.

وقد طرح الوفد عدداً من القضايا الأساسية، أبرزها تعزيز المواطنة، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتطبيق الدستور، ومعالجة التعثر الاقتصادي ورفع الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم وتمكين المرأة.



وأشاد الشرع بتاريخ محافظة السويداء ودورها الوطني، مؤكداً أهمية مشاركة جميع السوريين في بناء مستقبل البلاد، ورفض التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وأهمية الحفاظ على وحدة البلاد ورفض المشاريع الإنفصالية.