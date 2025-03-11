والتز: السؤال الآن هو "كيف" وليس "إذا كانت" ستنتهي الحرب في أوكرانيا

أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز عن أمله في إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد أن قبلت كييف اقتراحا بهدنة مدتها 30 يوما مع روسيا وخوض مفاوضات فورية.



وقال والتز للصحافيين بعد مفاوضات استمرت أكثر من ثماني ساعات مع مسؤولين أوكرانيين: "لقد انتقلنا من مسألة ما إذا كانت الحرب ستنتهي إلى كيفية إنهائها"، مشيرا الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "حرّك الحوار العالمي بأكمله".