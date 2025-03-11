الخارجية الروسية: لا نستبعد إجراء اتصالات مع‭ ‬الولايات المتحدة خلال أيام

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إنها لا تستبعد إجراء اتصالات مع ممثلي الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.



وجاء هذا بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اجتماعا أميركيا سيعقد مع روسيا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء.



وعبر ترامب عن أمله في أن توافق روسيا على خطة لوقف إطلاق النار وضعها مسؤولون أميركيون وأوكرانيون، وأن يتم التوصل خلال الأيام المقبلة إلى وقف كامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.



وتوقع أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن هذا الأسبوع.