شولتس: القرار في شأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا يعود لبوتين

اعتبر المستشار الألمانيّ أولاف شولتس أنّ القرار في شأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بات لدى الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، بعد موافقة كييف على مقترح أميركيّ لهدنة تمتد 30 يومًا.



وكتب شولتس: "حاليًا، الكرة في ملعب بوتين".



واعتبر أنّ وقف إطلاق النار الموقت هو "خطوة مهمة ومناسبة نحو سلام عادل في أوكرانيا".