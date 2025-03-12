الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شولتس: الهدنة في أوكرانيا يجب أن تندرج ضمن عملية تؤدي إلى "اتفاق دائم"

أخبار دولية
2025-03-12 | 10:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شولتس: الهدنة في أوكرانيا يجب أن تندرج ضمن عملية تؤدي إلى &quot;اتفاق دائم&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شولتس: الهدنة في أوكرانيا يجب أن تندرج ضمن عملية تؤدي إلى "اتفاق دائم"

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يكون جزءا من عملية تؤدي إلى "اتفاق دائم"، بعد أن أيدت كييف مقترح أميركيا بشأن هدنة مع روسيا مدتها 30 يوما. 
     
وقال شولتس في مؤتمر صحفي في برلين إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: "بعض الأمور مهمة للغاية ومركزية - يجب أن يكون وقف إطلاق النار جزءا من عملية سلام تؤدي إلى اتفاق دائم".
     
وأضاف: "يجب الحفاظ على سيادة أوكرانيا، وأوكرانيا بحاجة إلى قوات مسلحة قوية باعتبارها الضمان الأمني الأكثر أهمية للبلاد".
     
وشدد المستشار الألماني على أن "نزع سلاح أوكرانيا هو أحد أهداف الحرب الروسية، وهذا ينبغي ألا يتحقق".

أخبار دولية

الهدنة

أوكرانيا

تندرج

عملية

"اتفاق

دائم"

LBCI التالي
القوات الباكستانية أنقذت ركّابًا من قطار احتجزه مسلحون انفصاليون
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:58

روبيو: "الكرة الآن في ملعب روسيا" للموافقة على الهدنة مع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-01-20

بوتين يعلن انفتاحه على الحوار مع ترامب ويأمل في "سلام دائم" في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-01-15

رئيس إسرائيل: اتفاق الهدنة هو "الخيار الصحيح" لإعادة الرهائن

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-15

رئيس إسرائيل: اتفاق الهدنة هو "الخيار الصحيح" لإعادة الرهائن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:21

واشنطن وكييف ترسمان مسار السلام في جدة... والكرة في ملعب وموسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع

LBCI
أخبار دولية
14:04

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين في مداهمات في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
13:23

باريس تعارض أي رفع جديد للعقوبات عن سوريا إذا بقيت التجاوزات بدون عقاب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-10

الأمم المتحدة: ثلاثة ملايين طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد في السودان

LBCI
خبر عاجل
2025-03-11

رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-13

ماكرون: فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا

LBCI
خبر عاجل
2025-02-21

انتهاء الربع الثالث بتقدم لبنان على البحرين ٦٨-٥٧

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء مفاوضات لحل نزاع الحدود... وهذا ما طُرح على الطرف اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:45

مقدمة النشرة المسائية 12-3-2025

LBCI
أخبار لبنان
09:08

مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدوليّ...

LBCI
أخبار لبنان
07:26

مجلس شورى الدّولة أعلن مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني

LBCI
أخبار دولية
06:01

الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
17:15

الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:23

أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل

LBCI
صحف اليوم
01:01

إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
00:59

الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)

LBCI
منوعات
16:43

بعد إعلان وفاتها منذ سنوات "ظهرت" في قاعة المحكمة... "يبدو انني على قيد الحياة"!

LBCI
اقتصاد
06:39

قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات

LBCI
اسرار
00:45

أسرار الصحف المحلية 12-3-2025

LBCI
أخبار دولية
15:53

ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف إطلاق النار وسأدعو زيلينسكي مجددا الى البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
16:56

ترامب عدل عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More