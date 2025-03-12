شولتس: الهدنة في أوكرانيا يجب أن تندرج ضمن عملية تؤدي إلى "اتفاق دائم"

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يكون جزءا من عملية تؤدي إلى "اتفاق دائم"، بعد أن أيدت كييف مقترح أميركيا بشأن هدنة مع روسيا مدتها 30 يوما.



وقال شولتس في مؤتمر صحفي في برلين إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: "بعض الأمور مهمة للغاية ومركزية - يجب أن يكون وقف إطلاق النار جزءا من عملية سلام تؤدي إلى اتفاق دائم".



وأضاف: "يجب الحفاظ على سيادة أوكرانيا، وأوكرانيا بحاجة إلى قوات مسلحة قوية باعتبارها الضمان الأمني الأكثر أهمية للبلاد".



وشدد المستشار الألماني على أن "نزع سلاح أوكرانيا هو أحد أهداف الحرب الروسية، وهذا ينبغي ألا يتحقق".