البيت الأبيض: الموفد الأميركي ستيف ويتكوف يتوجه إلى موسكو هذا الأسبوع

أعلن البيت الأبيض أن الموفد الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى موسكو هذا الأسبوع لإجراء محادثات تتناول وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب أن مفاوضين سيغادرون إلى روسيا.



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت للصحافيين إن "ويتكوف سيتوجه إلى موسكو في وقت لاحق هذا الأسبوع".