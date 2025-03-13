العراق يعيد أكثر من 150 أسرة من مخيم الهول في سوريا

أفاد مصدر أمنيّ عراقيّ وكالة فرانس برس بأنّ بغداد أعادت في اليوم السابق أكثر من 150 أسرة عراقية من مخيّم الهول في شمال شرق سوريا الذي يأوي أفراد عائلات عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية.



وقال المسؤول الأمنيّ: "وصلت الأربعاء 153 عائلة من مخيّم الهول وأصبحوا في مخيم الجدعة" في ريف مدينة الموصل في شمال العراق.

