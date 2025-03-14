الكرملين يدعو إلى "مواصلة الجهود الدبلوماسية" بشأن الملف النووي الإيراني

دعا الكرملين إلى "مواصلة الجهود الدبلوماسية" لحل الملف النووي الإيراني، في حين استضافت بكين محادثات ثلاثية مع روسيا وإيران في ظل ضغوط قوية من واشنطن.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي: "يجب أن تستمر الجهود الدبلوماسية لحل هذه القضية". ودافع عن "حق" إيران في "تطوير طاقة نووية مدنية"، منددا بـ"عقوبات غير مشروعة" مفروضة على طهران.