الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين يدعو إلى "مواصلة الجهود الدبلوماسية" بشأن الملف النووي الإيراني

أخبار دولية
2025-03-14 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين يدعو إلى &quot;مواصلة الجهود الدبلوماسية&quot; بشأن الملف النووي الإيراني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين يدعو إلى "مواصلة الجهود الدبلوماسية" بشأن الملف النووي الإيراني

دعا الكرملين إلى "مواصلة الجهود الدبلوماسية" لحل الملف النووي الإيراني، في حين استضافت بكين محادثات ثلاثية مع روسيا وإيران في ظل ضغوط قوية من واشنطن.
     
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي: "يجب أن تستمر الجهود الدبلوماسية لحل هذه القضية". ودافع عن "حق" إيران في "تطوير طاقة نووية مدنية"، منددا بـ"عقوبات غير مشروعة" مفروضة على طهران.

أخبار دولية

الكرملين

النووي الإيراني

LBCI التالي
وزير الخارجية الدنماركية: غرينلاند "ليست معروضة لضمها"
نوفاك: الطلب العالمي على النفط سيرتفع في الصيف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-22

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو ترامب وايران الى التفاوض بشأن الملف النووي الايراني

LBCI
أخبار دولية
04:20

وزير الخارجية الصيني: قضية الملف النووي الإيراني أمام "مفترق حاسم"

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-27

نائب وزير الخارجية الإيراني: تطورات المنطقة غير مرتبطة بالملف النووي الإيراني والمفاوضات بشأنه

LBCI
أخبار دولية
2025-02-25

إيران تستبعد إجراء "مفاوضات مباشرة" مع واشنطن بشأن ملفها النووي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:28

وزير خارجية سوريا يعلن استعداد بلاده "لتعزيز التعاون" مع العراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
11:27

لجنة أممية تتهم روسيا "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
11:26

بعد تصريح ترامب... أوكرانيا تنفي تعرض جنودها لحصار على الجبهة

LBCI
أخبار دولية
11:14

الصومال: نرفض أي خطة لتوطين آخرين في أراضينا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:54

التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
08:05

كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في خمسة مواقع في لبنان إلى أجل غير مسمى

LBCI
أخبار دولية
11:26

بعد تصريح ترامب... أوكرانيا تنفي تعرض جنودها لحصار على الجبهة

LBCI
صحة وتغذية
11:45

"لا يجب التعايش معها"... آلام الدورة الشهرية طبيعية ولكن!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:20

وفد درزي سوريّ يتوجه الى اسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
05:06

لقاء سياسيّ في دارة ميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

رسالة من ترامب... طارت من أميركا الخميس الماضي وغطَت في إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

إسرائيل لا تزال تماطل في الانسحاب من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

حكومة نواف سلام في الاختبار الاوّليّ لها: التعيينات الأمنية والعسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

الأجهزة الأمنية تشهد تعيينات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

نتائج لبنانية خارجية لافتة في الجودو والكونغ فو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

الفوروم دو بيروت يضجّ بفعاليات ليالي زمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

التصعيد التجاري بين الصين وأميركا يهدد الإقتصاد العالمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:37

صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد

LBCI
آخر الأخبار
03:43

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
14:14

نبذة عن نائب المدير العام لأمن الدولة

LBCI
اقتصاد
06:46

لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار

LBCI
أمن وقضاء
05:57

الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار

LBCI
أمن وقضاء
10:17

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة

LBCI
أخبار لبنان
07:13

سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي

LBCI
أمن وقضاء
15:48

اللواء شقير يعتذر عن عدم تقبُّل التهاني بسبب الظروف التي تمر بها البلاد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More