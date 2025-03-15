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رسالة إلكترونية: مسؤول أميركي سعى إلى وقف المساعدات للاجئين الروهينجا ولبنان

أخبار دولية
2025-03-15 | 01:35
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رسالة إلكترونية: مسؤول أميركي سعى إلى وقف المساعدات للاجئين الروهينجا ولبنان
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رسالة إلكترونية: مسؤول أميركي سعى إلى وقف المساعدات للاجئين الروهينجا ولبنان

كشفت رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز أن مسؤولًا في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشرف على تفكيك وكالة المساعدات الخارجية الأميركية الرئيسية اقترح إلغاء المساعدات تدريجيًا إلى لبنان الذي يعاني من أزمة ولأقلية الروهينجا، أكبر عدد من عديمي الجنسية في العالم.

وكتب الرسالة بيتر ماروكو، القائم بأعمال نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في 16 شباط، وهي توفر مجالًا لمعرفة بعض الأفكار وراء حملة الإدارة الأميركية لإنهاء برامج المساعدات التي لا تعتقد أنها تفيد الولايات المتحدة.

وفي هذه الرسالة، بدا أن ماروكو يريد من الروهينجا ولبنان التعبير عن امتنانهما للدعم الأميركي، قائلًا إن "الولايات المتحدة يجب أن تحصل على نوع من التقدير أو حسن النية من السكان المستفيدين تجاه الشعب الأميركي".

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