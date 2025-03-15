زيلينسكي يعيّن فريق تفاوض لمحادثات سلام محتملة

عيّن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي فريقًا لتمثيل كييف في أيّ محادثات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع روسيا، وفق مرسوم رئاسيّ.



واختار زيلينسكي مدير مكتبه الرئاسي أندريه يرماك رئيسا للوفد، إضافة إلى وزير الخارجية أندريه سيبيغا ووزير الدفاع رستم عمروف ونائب مدير المكتب الرئاسي بافلو باليسا بصفة أعضاء.