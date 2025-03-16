وزير الخارجية الأميركي أبلغ نظيره الروسي بشأن الضربات الأميركية ضد الحوثيين

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو تحدث أمس السبت مع نظيره الروسي سيرجي لافروف وأبلغه بشأن الضربات الأميركية التي استهدفت الحوثيين في اليمن، وكذلك الخطوات التالية في أعقاب اجتماعات في السعودية.



وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن "روبيو ولافروف اتفقا على مواصلة العمل نحو استعادة الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا".