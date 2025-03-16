قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على أي هجوم بعد تهديدات ترامب

توعد قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي بأن إيران سترد على أي هجوم يستهدفها، وذلك في تصريحات الأحد عقب تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكف عن دعم الحوثيين في اليمن.



وقال سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "إيران لن تشن حربًا، لكن اذا هددها أحد، سترد بشكل مناسب وحاسم وقاطع".