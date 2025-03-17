قوات سوريا الديموقراطية تعلن مقتل 9 أشخاص بغارات تركية في جنوب كوباني

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا، ليل الأحد الاثنين مقتل تسعة أشخاص في غارات جوية اتهمت تركيا بشنها.



وقالت قوات سوريا الديموقراطية على تلغرام: "قصفت طائرة للاحتلال التركي خلال ساعات متأخرة من ليل أمس الأحد عائلة تعمل في الزراعة جنوبي كوباني".



واكدت ارتفاع عدد المدنيين الذين سقطوا خلال القصف الجوي التركي على المنطقة الواقعة بين قرية قومجي وبرخ بوتان جنوبي كوباني إلى تسعة من عائلة واحدة إضافة إلى جريحين من العائلة نفسها".

