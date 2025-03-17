الصين: المناورات العسكرية قرب تايوان عقاب على دعوات "الإنفصال"

أعلن المكتب الصيني لشؤون تايوان اليوم الاثنين أن المناورات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان بمثابة "عقاب حازم" على "الترويج المستمر للانفصالية" من قبل رئيس تايوان لاي تشينغ-ته.



وقال متحدث باسم المكتب في بيان: "إذا تجرأت إدارة لاي على الاستفزاز واللعب بالنار، فلن تجني إلا تدمير نفسها".



وتنظر الصين إلى تايوان التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي باعتبارها إقليمًا تابعًا لها، وهو ما ترفضه الحكومة في تايبه.