الاتحاد الأوروبي وشركاؤه تعهدوا بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها.وقالت كالاس في منشور على إكس: "تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها. سيدعم هذا الدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وسيلبي الاحتياجات الملحة على أرض الواقع".