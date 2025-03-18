المستشار الألماني المقبل: زيادة الإنفاق الدفاعي ضروري لمواجهة "حرب" بوتين "ضد أوروبا"

أكد المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس الثلاثاء أن مقترحه لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير ضروري نظرا إلى "الحرب العدوانية" التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ضد أوروبا".



وقال ميرتس للبرلمان الألماني قبيل التصويت على الخطة لتي تشمل أيضا تمويلا ضخما للبنى التحتية "إنها حرب ضد أوروبا وليست مجرّد حرب ضد سلامة الأراضي الأوكرانية".