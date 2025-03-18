حماس تتهم إسرائيل بمحاولة "فرض اتفاق استسلام" عبر الضربات الأخيرة على غزة

رأى القيادي في حماس سامي أبو زهري أن إسرائيل تحاول "فرض اتفاق استسلام" على الحركة عبر الضربات التي شنّتها على قطاع غزة الثلاثاء وأسفرت عن إستشهاد المئات، متهما الولايات المتحدة بأنها "شريكة في التصعيد".



وقال أبو زهري لوكالة فرانس برس: "أهداف مجازر الاحتلال في غزة هي نسف اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة فرض اتفاق استسلام وكتابته بدماء غزة".