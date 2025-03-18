الكرملين يؤكد عملية تبادل مع أوكرانيا الأربعاء تشمل 175 أسيرا من كل طرف

تتبادل روسيا وأوكرانيا الأربعاء 175 أسير حرب من كل من الجانبين، على ما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.



وذكر الكرملين في بيان، أن "فلاديمير بوتين أعلن أن الجانبين الروسي والأوكراني سيتبادلان الأسرى في 19 آذار (الأربعاء)، 175 شخصا مقابل 175".