الحوثيون يتبنّون هجوما رابعا على حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر

أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنّهم أطلقوا صواريخ كروز وطائرات مسيّرة مفخّخة باتجاه حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر، في رابع هجوم من نوعه يتبنّونه خلال 72 ساعة، وذلك ردّا على الضربات العسكرية الأميركية التي تستهدفهم.



وقال المتحدّث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، إنّ الحوثيين رصدوا "تحرّكات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعدادا لشنّ هجوم واسع على بلدنا" فأطلقوا "ردّا على ذلك عددا من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية المعادية، ما أدّى إلى إحباط وإفشال ذلك الهجوم".