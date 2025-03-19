القوات الجوية الأوكرانية: إسقاط 72 من 145 مُسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 72 من أصل 145 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل.



وأفادت بأن 56 طائرة مسيرة "فقدت"، في إشارة إلى وسائل الحرب الإلكترونية التي يستخدمها الجيش الأوكراني لإعادة توجيهها.