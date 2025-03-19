كايا كالاس: اتصال بوتين - ترامب يظهر أن روسيا غير مستعدة لتقديم "تنازلات"

رأت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن اتصال الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب كشف أن موسكو غير مستعدة لتقديم "تنازلات" في ملف أوكرانيا، مشددة على أنه لا يمكن القبول بمطالب الكرملين وقف تسليح كييف.



وقالت كالاس: "لدى قراءة نصّي الاتصال، يتضح بأن روسيا لا ترغب حقا في تقديم أي نوع من التنازلات".