الكرملين: "الثقة" قائمة بين بوتين وترامب ويرغبان بتطبيع العلاقات

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب "يتبادلان الثقة" ويعتزمان العمل على "تطبيع" العلاقات بين موسكو وواشنطن، وذلك غداة محادثتهما الهاتفية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحافية إن "الرئيسين بوتين وترامب يفهمان واحدهما الآخر جيدا ويتبادلان الثقة ويعتزمان المضي تدريجا نحو تطبيع العلاقات".