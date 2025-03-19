زيلنيكسي: أوكرانيا مستعدة لوقف الضربات على البنى التحتية للطاقة والمدنية في روسيا

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لوقف ضرباتها على البنى التحتية للطاقة وتلك المدنية في روسيا، بعد مكالمة هاتفية "صريحة" مع دونالد ترامب.وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" بعد مكالمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الايجابية والصريحة": "احدى المراحل الاولى نحو نهاية الحرب قد تكون وقف الضربات على البنى التحتية للطاقة والبنى التحتية المدنية الاخرى. أيدت هذا الاجراء واكدت اوكرانيا اننا مستعدون لتنفيذه".وأضاف زيلينسكي أن "فريقين اوكرانيا واميركيا جاهزان للقاء في السعودية خلال الايام المقبلة لمواصلة تنسيق مراحل نحو السلام".